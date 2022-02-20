شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفات طبيعية لتبييض الأسنان.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

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من مكوِّنات طبيعية يمكنك الحصول على أسنان بيضاء خالية من البقع الصفراء. وفي السطور التالية نستعرض أفضل الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان.



يعاني كثيرون من اصفرار الأسنان ما يضعهم أحياناً في موقف محرج خصوصاً في المناسبات التي تشهد حضوراً كبيراً من الأهل والأصدقاء. وعند البحث عن طرق تبييض الأسنان فسنجد العديد من الطرق الطبيعية إلى جانب الطرق الطبيّة مثل الليزر، وجئنا إليكم بالعديد من الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان.

وصفات طبيعية لتبييض الأسنان:

وصفة زيت الزيتون:

من الطرق الفعالة والبسيطة لتبييض الأسنان، وضع قطرات من زيت الزيتون على قطعة من القطن ثم فرك الأسنان بها ما يساعد على تبييضها، كما أن زيت الزيتون مهم لصحة اللثة وتقويتها وحمايتها من التعرّض للنزيف.

وصفة عصير الليمون:

للحصول على أسنان بيضاء لامعة يمكنك خلط ملعقة من عصير الليمون مع القليل من صودا الخبز، ثم فرك الأسنان بها جيداً باستخدام فرشاة الأسنان مع الحرص على عدم ترك الخليط على الأسنان لفترة طويلة.

وصفة قشر الموز:

قشر الموز يحتوي على البوتاسيوم والماغنسيوم وبعض المعادن الأخرى التي بدورها تساعد على تبييض الأسنان، ولهذا يمكنك تدليك الأسنان بجزء من قشر الموز.

وصفة الفراولة:

الفراولة مهمة للتخلص من اصفرار الأسنان، إذ إنها تحتوي على حمض الماليك وهو من الأحماض الفعالة للتخلص من تراكمات الشاي والقهوة، لذا يمكنك خلط ثمرتين من الفراولة المهروسة مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز، ثم فرك الأسنان بها لبضع دقائق وتغسل الأسنان بعدها بالماء.

تبييض الأسنان بالفحم:

للحصول على وصفة لتبيض الأسنان من الصفار يمكنك استخدام الفحم والذي يعد من أفضل المكونات التي لها دور كبير في التخلص من البقع الصفراء على الأسنان.

- عليك بترطيب فرشاة الأسنان بالقليل من الماء ثم وضع مسحوق الفحم عليها.

- تفريش الأسنان بشكل جيد بتحريك الفرشاة بحركات من الأعلى إلى الأسفل.

- الاستمرار في تفريش الأسنان لمدة 5 دقائق، ثم غسل الأسنان والمضمضة بالماء.

- عليك بتكرار هذه الوصفة لمدة 5 أيام للحصول على نتائج فعالة لتبييض الأسنان بشكل أفضل.

طريقة تبييض الأسنان في يوم واحد:

هناك بعض طرق تبييض الأسنان في يوم واحد ومنها اللجوء إلى الليزر أو إحدى الوصفات الطبيعية الفعالة والتي لها نتيجة مميزة في يوم واحد فقط ومنها:

العسل والزنجبيل:

من أشهر الوصفات التي تستطيع تبييض الأسنان في يوم واحد، ترطيب فرشاة الأسنان ووضع عليها القليل من مسحوق الزنجبيل وبضع قطرات من العسل.

يتم فرك الأسنان بالخليط جيدا لمدة دقيقتين وتغسل الأسنان بعدها بالماء وستلاحظ الفرق من أول مرة.

الكركم من الوصفات المميزة للتخلص من اصفرار الأسنان وتبييضها في يوم واحد، وهذا من خلال فرك الأسنان بمسحوق الكركم لمدة دقيقة واحدة حتى لا يترك أي أثر على الأسنان ثم غسلها بالماء.

بيكربونات الصوديوم:

من الطرق السريعة لتنظيف الأسنان وتبييضها والتخلص من البقع الصفراء، تدليك الأسنان بمسحوق بيكربونات الصوديوم باستخدام فرشاة الأسنان لمدة 3 دقائق.

بيكربونات الصوديوم لها تأثير فعال في تعقيم الفم والتخلص من البكتيريا، مما يساعد على حماية اللثة والأسنان.

كم من الوقت يدوم تبييض الأسنان؟

عند اللجوء إلى الطرق الطبية لتبييض الأسنان فقد تطول مدة الحفاظ عليها بيضاء مثل الليزر الذي قد يدوم من سنة إلى 3 سنوات، أما الطرق الطبيعية فتدوم لوقت قصير ولكن مع المواظبة على الاهتمام بالأسنان باستخدام الطرق الطبيعية فقد تستمر لفترة من الوقت.