نقابة الإعلاميين في مصر تعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة إبراهيم عيسى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تعقد نقابة الإعلاميين في مصر اجتماعا طارئا لبحث أزمة حديث الإعلامي إبراهيم عيسى عن رحلة الإسراء والمعراج.



وقال نقيب الإعلاميين في مصر طارق سعد، إن النقابة تفرغ تصريحات إبراهيم عيسى، بعد ما أثير من الجدل عن تحدثه عن حقيقة "الإسراء والمعراج" في برنامجه التلفزيوني، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات لحسم تلك الأزمة، موضحا أن مسؤولية النقابة هي الإعلامي وليست القنوات.

أضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية: "هنشوف تفريغ المرصد وسوف تتخذ نقابة الإعلاميين الإجراءات القانونية، والنقابة حتى وقتنا هذا لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد الإعلامي ابراهيم عيسى".

وتابع: "النقابة ليست مسؤولة عن البرنامج، إذ كان سيتم عرضه مرة أخرى أو إيقافه، ومن له القرار في ذلك الأمر هو المجلس الإعلى للإعلام، ومسؤولية النقابة هي الإعلاميين فقط".

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، وستعلن النيابة العامة لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات.

وكان المحامي المصري محمد رشوان قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الإعلامي إبراهيم عيسى.

واتهم البلاغ إبراهيم عيسى بازدراء الدين الإسلامي والتعدي على قيم المجتمع المصري، وهي جرائم يعاقب عليها بحسب قانون العقوبات المصري.