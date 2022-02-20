شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى قصف حوثى بصواريخ باليستية على أحياء سكنية بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضافت المصادر في تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية، أن سلسلة انفجارات مدوية هزت المدينة في ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أن مأرب مدينة مكتظة بالسكان وتأوى حاليا أكثر من مليون نازح.

وأشارت المصادر العسكرية إلى أن القصف الحوثي جاء عقب تلقي الجماعة خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها العسكري في الجبهة الجنوبية لمأرب.

يذكر أن ثلاثة أطفال قد أصيبوا أمس السبت جراء قصف شنته جماعة الحوثي باستخدام طائرة مفخخة، استهدفت مدرسة أثناء خروج الطلاب منها في مديرية "حريب" بمحافظة مأرب.