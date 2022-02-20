شكرا لقرائتكم خبر عن “المسند”: ما زلنا في فصل الشتاء ويتبقى على الربيع 29 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبيرالطقس د. عبد الله المسند، أننا ما زلنا في فصل الشتاء وتبقى على فصل الربيع 29 يومًا.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن طول الليل بلغ حوالي 12:32، بينما بلغ النهار حوالي 11:28، وأن النهار يزداد كل يوم دقيقة و21 ثانية على وجه التقريب.

كما توقع أن تدخل الجبهة الباردة للمنخفض الجوي والذي يعبر أجواء بلاد الشام والعراق، ويتسبب بنشاط للرياح السطحية الشمالية والشمالية الغربية الباردة والتي قد تثير بعض الغبار على أجزاء من المناطق الشمالية.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية على عدة مناطق، تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية ويستمر نشاط الرياح السطحية على حائل وبريدة مثيرة للأتربة والغبار.