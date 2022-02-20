تطبيق كاميرا مخفي في آي فون يجهله الكثيرون.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يحتوي هاتف آي فون على تطبيق كاميرا خفي ربما لم تستخدمه مطلقًا، وهو سهل الاستخدام للغاية، ويمكنك العثور عليه بعدة طرق مختلفة.



ويطلق على التطبيق اسم Magnifier وهو يوفر تكبيرًا ملحوظًا بحيث يمكنك قراءة نص صغير، ويمكنك أيضًا فحص الأشياء الصغيرة باستخدام ميزة أبل الذكية، كما يحتوي على مرشحات ألوان خاصة لتسهيل رؤية بعض الأشياء.

للعثور على التطبيق اسحب لأسفل من أعلى الشاشة الرئيسية ثم اكتب Magnifier وقد يكون من المفيد وضع التطبيق في مكان واضح على شاشتك الرئيسية لاستخدامه في المستقبل، ويمكنك أيضًا استخدام الزر الجانبي لفتح المكبر.

انتقل إلى الإعدادات ثم أدخل إمكانية الوصول وابحث عن اختصارات إمكانية الوصول، ثم قم بتمكين المكبر لإعداد النقر الثلاثي على الزر الجانبي. الآن عندما تنقر ثلاث مرات فوق الزر الجانبي، سيتم فتح تطبيق Magnifier

ولكن من الأفضل استخدام ميزة Back Tap.

ولتشغيل الميزة تأكد من التحديث إلى iOS 14 أو أحدث إصدار من نظام التشغيل. للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج، ثم انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك، ومرر لأسفل وانقر على إمكانية الوصول ثم انقر على اللمس، ثم مرر لأسفل إلى Back Tap سيكون لديك خيار تشغيل "النقر المزدوج" أو "النقر الثلاثي"، وأيهما تختار سيمنحك نفس الخيارات.

وتشمل الميزات أخذ لقطات للشاشة، ورفع مستوى الصوت أو خفضه، والتكبير، والتمرير والمزيد. اختر

Magnifier لواحد منه، وبعد ذلك ستتمكن من تشغيل التطبيق من خلال النقر على الجزء الخلفي من جهاز آي فون. ضع في اعتبارك أن هذه الميزة قد لا تعمل إذا كان لديك حافظة هاتف سميكة.

يمكنك تبديل ميزات عناصر تحكم Back Tap أو إيقاف تشغيلها في أي وقت باستخدام نفس الخطوات المذكورة أعلاه، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.