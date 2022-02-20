شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي نسبة الحمل في التحليل الرقمي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يمكنك الآن التعرف على الطريقة الصحيحة لقراءة التحليل الرقمي، ومعرفة نسب تحليل الحمل الرقمي بعد الحقن المجهري.



تحليل الحمل الرقمي هو التحليل الذي يتم فيه قياس مستوى هرمون الحمل في الدم، ويكون أكثر دقة من تحليل الحمل العادي، حيث أنه يقوم بقياس هرمون المشيمة الذي يتم إفرازه من الغدة التناسلية.

من خلال التالي نتعرف على نسب تحليل الحمل الرقمي بعد الحقن المجهري وقراءة تحليل الحمل الرقمي.

ما هي نسبة الحمل في التحليل الرقمي؟

التحليل الرقمي للحمل هو التحليل الذي يقيس نسبة هرمون الحمل Hcg وهو الهرمون الذي يعزز المبيضين على إنتاج نسبة عالية من هرمون البروجيسترون والأستروجين التي تساعد على تثبيت الحمل، ويتم إنتاج الخلايا المكونة للمشيمة لهرمون الحمل، والذي يتم الكشف عنه من خلال التحليل بعد 11 يوما من حدوث الحمل، ونسبة الحمل في التحليل الرقمي كما يلي:

الأسبوع الأول: من 5 : 50 ملليمتر.

الأسبوع الثاني: من 5 : 50 ملليمتر.

الأسبوع الثالث: من 5 : 50 ملليمتر.

الأسبوع الرابع: من 10 : 425 ملليمتر.

الأسبوع الخامس: من 19 : 7340 ملليمتر.

الأسبوع السادس: من 1080 : 56500 ملليمتر.

الأسبوع السابع والثامن: من 7650 : 229000 ملليمتر.

بين الأسبوع التاسع والأسبوع الثاني عشر: من 25700 : 288000 ملليمتر.

بين الأسبوع الثالث عشر والأسبوع السادس عشر: من 13300: 254000 ملليمتر.

بين الأسبوع السابع عشر والأسبوع الرابع والعشرين: من 4060 : 165400 ملليمتر.

بين الأسبوع الخامس والعشرين والأسبوع الأربعين، من 3640 : 117000 ملليمتر.

قراءة تحليل الحمل الرقمي:

أجهزة التحليل الرقمي للحمل مختلفة فيما بينها، ولهذا يجب قراءة الإرشادات الموجودة مع هذه الأجهزة، ومن الممكن قراءة تحليل الحمل الرقمي كما يلي:

- في بعض الأجهزة يكون هناك بعض الرموز حيث أن رمز(+) يدل على احتمال حدوث الحمل، ورمز ( - ) يدل على عدم وجود حمل.

- في بعض الأجهزة تكون هناك خطوط بشكل عمودي، ويعني ظهور خطين عموديين فإن هذا يدل على احتمالية حدوث الحمل، أما إذا ظهر عمود واحد فهذا يعني أنه لا يوجد حمل.

- يوجد بعض الأجهزة الأخرى الإلكترونية والتي عند حدوث الحمل تظهر كلمة ( pregnant)، وعند عدم حدوث الحمل تظهر كلمة ( not pregnant).

جدول التحليل الرقمي للحمل بعد الحقن المجهري:

بعد الحقن المجهري يكون التحليل الرقمي لا يوجد له نسبة معين، ولكنه عادة ما يظهر برقم 50 بعد 14 يوما من حدوث الحمل، وتتضاعف هذه النسبة كل يومين حتى تصل إلى 500 بعد مرور 7 أيام من التحليل الأول.

وعادة ما يبدأ تحليل الدم الرقمي للحمل بعد إرجاع الجنين من 10 إلى 14 يوما، بعد ترجيع الأجنة يرتفع هرمون الحمل، وترتفع نسبة التحليل بعد 7 أيام من التخصيب إلى أن يختفي في الأسبوع الثالث عشر من حدوث الحمل.

عادة ما يختلف جدول نسب التحليل الرقمي للحمل بعد الحقن المجهري من امرأة لأخرى، والجدير بالذكر أن ارتفاع النسبة بعد الحقن المجهري يزيد من فرص حدوث الحمل، أما إذا انخفضت النسبة فقد يدل هذا على عدم اكتمال الحمل والإجهاض.