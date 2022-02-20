شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسباب شد الأذن عند الرضع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قد يكون شد الأذن عند الرضيع من أحد الأعراض لوجود مشكلة في الأذن مثل الالتهابات أو بسبب التسنين، إليكم أسباب شد الأذن عند الرضع..



الرضيع قد يقوم ببعض الحركات التي تدل على وجود مشكلة صحية لديه، ومن هذه الحركات هي شد الطفل لأذنه والتي قد تدل على وجود مشكلة أو ألم بالأذن، لهذا من المهم التعرف على أسباب شد الأذن عند الرضع.

أسباب شد الأذن عند الرضع

اكتشاف الرضيع لجسمه

يقوم أحيانًا الطفل الرضيع بشد أذنه في محاولة منه لاكتشاف وجهه، حيث قد تلاحظ الأم أن الطفل يمسك بأذنيه أو يشدها وتعتبر من الحالات المؤقتة التي تنتهي بمجرد انتهاء الرضيع من التعرف على أجزاء جسمه.

الحكة في الجلد

عند ملاحظة أن الطفل يمسك بأذنيه فقد يكون يعاني من وجود حكة في الأذن والتي تكون بسبب الجلد الجاف والذي يكون بسبب التغير في درجات الحرارة أو كثرة الاستحمام واستخدام صابون يحتوي على مواد تساعد على الحكة. كما أنه من الممكن أن يكون ناتجا عن التعرق الشديد أو الإصابة بطفح جلدي أو الأكزيما التي تكون شائعة عند الأطفال الرضع.

التهاب الأذن

عادة ما يقوم الرضع بشد أذنهم نتيجة الشعور بالألم في الأذن والذي يكون ناتجا عن الإصابة بالالتهابات والتي عادة ما تصيب الأطفال ما بين عمر 3 شهور وحتى 3 سنوات ويصاحبها البكاء وعدم الرغبة في الطعام مع وجود سيلان في الأنف، كما قد يكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة.

التسنين

في فترة التسنين يقوم الرضيع بشد أذنيه حيث إن ألم الأسنان قد يصل إلى المنطقة المحيطة بالأذنين، ويتسبب في حدوث التهابات خفيفة للأذنين ويصاحبها البكاء الشديد وسيلان اللعاب، ووضع اليد في الفم، والطفح الجلدي، والحمى.

كيف أعرف أن أذن طفلي الرضيع ملتهبة؟

من الأسئلة المهمة التي تسألها الأمهات لمعرفة إذا كانت أذن الرضيع ملتهبة أم لا، ومن أهم أسباب انتشار التهاب الأذن عند الرضع هي انسداد قناة إستاكيوس وتجمع السوائل في الأذن الوسطى مما يتسبب في حدوث عدوى بكتيرية أو فيروسية، وعادة ما يتم هذا الانسداد عند إصابة الرضيع بنزلات البرد أو الحساسية أو الاحتقان، ويكون هذا نتيجة أن قناة إستكايوس تكون قصيرة ولا تزال في مرحلة النمو، مما يزيد احتمالية إصابتها بالالتهابات، ويكون هذا أيضا بسبب ضعف المناعة لديهم.

ويمكن للأم معرفة أن أذن طفلها الرضيع ملتهبة من خلال وجود بعض الأعراض التي تظهر على الرضيع ومنها:

ارتفاع درجة الحرارة.

فقدان الشهية وعدم الرغبة في الرضاعة.

البكاء الشديد.

شد الرضيع لأذنه نتيجة الشعور بالألم.

الإصابة بالقيء والإسهال.

الصعوبة في النوم.

ظهور بعض الإفرازات من الأذن.

الصعوبة في السمع وعدم استجابته عند مناداته.

هل شد الأذن من علامات التسنين؟

من الأسئلة الشائعة التي تريد الأم معرفتها، وبالطبع كما ذكرنا من قبل أن شد الأذن قد يكون من العلامات التي تدل على أن الطفل يقوم بالتسنين وبداية ظهور الأسنان اللبنية، ولكن على الأم أيضًا عند ملاحظة شد الطفل لأذنه التوجه للطبيب للتأكد من السبب الحقيقي لشد الأذن.