أول تحرك رسمي بمصر بشأن تصريحات إبراهيم عيسى حول المعراج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قرر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، السبت، إجراء التحقيق في البلاغات المقدَّمة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى.



وأوضحت النيابة العامة المصرية في بيان صحفي، أنها ستعلن لاحقاً عما ستُسفر عنه التحقيقات.

وكان المحامي المصري محمد رشوان قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الإعلامي إبراهيم عيسى.

واتهم البلاغ إبراهيم عيسى بازدراء الدين الإسلامي والتعدي على قيم المجتمع المصري، وهي جرائم يعاقب عليها بحسب قانون العقوبات المصري.

رشوان قال في بلاغه، إن المشكو في حقه سخر من رحلة الإسراء والمعراج واعتبرها دربا من دروب الكذب والجهل، وأنكر المعلوم من الدين الإسلامي الحنيف بالضرورة، ومن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بغرض إثارة الفتنة وتكدير السلم العام وهدم أواصر المجتمع المصري والتعدي على الشريعة الغراء، مستغلا منبرا إعلاميا.

وطالب البلاغ بإحالة إبراهيم عيسى إلى محكمة جنائية عاجلة لحفظ مقدرات الوطن ووقف محاولات التطاول على الدين الحنيف.