ما هي الطريقة الصحيحة للعناية بالأثاث الخشبي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يحتاج الأثاث الخشبي إلى عناية خاصة للحفاظ على رونقه، وتتوقف العناية السليمة على نوع الخشب.



وقالت خبيرة الأثاث والديكور الألمانية أورسولا جايسمان، إن الخشب الذي يتمير بمسام مفتوحة ينبغي تنظيفه بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة.

ولإزالة البقع ينبغي استعمال ملمع ذي قوام الحليب وقطعة قماش ناعمة دون الضغط بشدة على الخشب. أما الخشب ذو المسام المغلقة فينبغي تنظيفه بواسطة قطعة قماش رطبة.

وبشكل عام لا يجوز تنظيف الأسطح الخشبية بواسطة المنظفات التقليدية، كما لا يجوز استعمال قطعة قماش ذات ألياف دقيقة؛ نظرا لأنها قد تتسبب في ظهور خدوش بسطح الخشب، ما يفسد رونقه.