طقس الخليج.. استمرار الأمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات ودافئ فى الكويت

القاهرة - سامية سيد - السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، أن يستمر هطول امطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض والشرقية تسبق بنشاط فى الرياح السطحية وتدنى فى الرؤية الافقية ويستمر نشاط الرياح السطحية على حائل وبريدة مثيرة للأتربة والغبار.

كما لا يستبعد تكون الضباب فى ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

الإمارات:

كما توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى الإمارات، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى معتدلة إلى نشطة أحياناً خاصة على البحر صباح الإثنين.

حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/ س.. والموج فى الخليج العربى خفيف يصبح متوسطا إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:19 والمد الثانى عند الساعة 04:04 والجزر الأول عند الساعة 11:09 والجزر الثانى عند الساعة 21:39.

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثانى عند الساعة 00:20 والجزر الاول عند الساعة 57:17 والجزر الثانى عند الساعة 50:06.

الكويت:

وفى الكويت تقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة.

وفى المساء، مائل للبرودة وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 15 - 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار.