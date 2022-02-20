شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الثلوج تتسافط على منطقة رحيب جنوب تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط الثلوج على منطقة رحيب جنوب تبوك. وأوضح الفيديو المتداول، كميات الثلوج التي تساقطت بغزارة على المنطقة وسط أجواء شتوية. وكان خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، توقع أن يشهد طقس المملكة تسرب هواء بارد يتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. في الوقت نفسه توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية على عدة مناطق، تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية ويستمر نشاط الرياح السطحية على حائل وبريدة مثيرة للأتربة والغبار.

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