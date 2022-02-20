شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يتوقع: هواء بارد وانخفاض الحرارة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن يشهد طقس المملكة تسرب هواء بارد يتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن مقدار الإنخفاض من 5 إلى 7 درجات مئوية، وأن البداية على المنطقة الشمالية وتبوك ثم الجوف فحائل والمدينة ومكة فالقصيم فالرياض فالشرقية، يرافقها رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة.

وأضاف أن الشتاء ينتهي فعليًا بنهاية العقرب الثانية 4 شعبان 1443هـ، 21 مارس، حيث يمكن عدم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

في الوقت نفسه توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية على عدة مناطق، تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية ويستمر نشاط الرياح السطحية على حائل وبريدة مثيرة للأتربة والغبار.