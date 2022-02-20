شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يوضح إجراءات وخطوات تبديل لوحات السيارات المُشتراة من المزاد الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فربق التحرير:
كشفت الإدارة العامة للمرور، الخطوات والإجراءات الخاصة بتبديل اللوحات التي يتم شراؤها من المزاد الإلكتروني.
وأوضح المرور، ردا على بعض الاستفسارات، أنه يجب لإتمام هذا الأمر أن تعود المركبات لمالك واحد مع استيفاء الفحص الفني الدوري لها.
ونوه إلى أنه يتطلب أيضاً التأمين على السيارة وسداد الرسوم المُقررة، وكذلك مراجعة أقرب قسم رخص سير.
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