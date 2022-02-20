شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض والشرقية تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية ويستمر نشاط الرياح السطحية على حائل وبريدة مثيرة للأتربة والغبار.

كما لا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

و أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحرمتوسط الموج.