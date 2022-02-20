شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بالدول العربية: الأردن أكثر الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الأردن، السبت، أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 7 آلاف و64 إصابة جديدة و28 وفاة، وتماثل 21 ألفا و460 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و560 ألفا و822 حالة، والوفيات إلى 13 ألفا و657 حالة، والشفاء إلى مليون و367 ألفا و860 حالة.

وأشارت إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و658 ألفا و26 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و331 ألفا و925 شخصا.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و729 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليون و43 ألفا و28 حالة، كما تم تسجيل 21 حالة وفاة بإجمالي 9 آلاف و950 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 837 ألفا و674 حالة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 251 إصابة جديدة، و7 وفيات، فيما تماثل 221 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 263 ألفا و936 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و787 حالة، والشفاء إلى 176 ألفا و518 حالة.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 524 إصابة جديدة، و11 وفاة، وتعافي 1034 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و158 ألفا و669 حالة، والوفيات إلى 15 ألفا و881 حالة بنسبة 1.4%، والشفاء إلى مليون و133 ألفا و954 حالة بنسبة 98%.