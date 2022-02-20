شكرا لقرائتكم خبر عن لحماية خصوصيتك.. تعرف على الأجهزة المتصلة بحسابك في جوجل وطريقة حذفها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن من أخطر الأمور على الخصوصية أن يكون هناك جهاز آخر متصل بحسابك في الجيل ميل او جوجل أو غيرها.

وأوضح الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، أنه قد يوجد أجهزة متصلة بحسابك في بريد Gmail أو كامل خدمات Google مثل اليوتيوب والخرائط وغيرها، ويستطيع أشخاص آخرين قراءة ايميلاتك أو بيانات بحثك وغيرها الكثير! وكل هذا بدون معرفتك أبداً!

وأضاف أن جوجل وفرت إمكانية الاطلاع على الأجهزة المتصلة بحساباتك الآن، مع إمكانية أن تقوم بتسجيل خروجها بضغطة زر مباشرة، من خلال الخطوات التالية:

– الذهاب إلى محرك بحث جوجل

– كتابة كلمة أمانة حساب جوجل

– بعدها اضغط تسجيل الدخول على جوجل أكونت

– ثم اضغط على إدارة الأجهزة

– بعدها ستظهر جميع الأجهزة المتصلة بحسابك والتي يمكن حذف (الأجهزة التي تشك فيها) بكل سهولة