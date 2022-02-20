شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق كاميرا مخفي بهواتف آيفون يجهله الكثيرون.. 5 خطوات للتفعيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تحتوي هواتف آيفون على تطبيق “كاميرا خفي” ربما يجهله الكثيرون، وهو سهل الاستخدام للغاية، ويمكنك العثور عليه بعدة طرق مختلفة.

التطبيق يطلق عليه اسم Magnifier وهو يوفر تكبيرًا ملحوظًا بحيث يمكنك قراءة نص صغير، ويمكنك أيضًا فحص الأشياء الصغيرة باستخدام ميزة أبل الذكية، كما يحتوي على مرشحات ألوان خاصة لتسهيل رؤية بعض الأشياء.

ويمكن العثور على التطبيق من خلال السحب لأسفل من أعلى الشاشة الرئيسية ثم كتابة Magnifier وقد يكون من المفيد وضع التطبيق في مكان واضح على الشاشة الرئيسية لاستخدامه في المستقبل، كذلك يمكن أيضًا استخدام الزر الجانبي لفتح المكبر.

ويمكن الحصول على هذه الميزة من خلال التحديث إلى iOS 14 أو أحدث إصدار من نظام التشغيل من خلال الخطوات التالية:

1- انتقل إلى الإعدادات ثم إلى عام

2- ثم الضغط على تحديث البرنامج

3- انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك

4- مرر لأسفل وانقر على إمكانية الوصول ثم انقر على اللمس

5- ثم مرر لأسفل إلى Back Tap سيكون لديك خيار تشغيل “النقر المزدوج” أو “النقر الثلاثي”، وأيهما تختار سيمنحك نفس الخيارات.