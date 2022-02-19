شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق خدمة سريعة لإنقاذ الحياة على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصحة، خدمة جديدة تختص بإنقاذ الحياة وذلك عبر خط يعمل على مدار الساعة يتكون من فريق عمل متخصص واستشاريين من مختلف التخصصات الطبية بهدف حفظ حياة المرضى.

وتواصل الصحة عبر هذه الخدمة تقديم خدماتها على المستوى الوطني للمنشآت الصحية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وذلك على مدار الساعة .

وتشمل الخدمات التي يقدمها ، التوجيه الطبي للممارسين الصحيين، والقبول والتنسيق لحالات إنقاذ الحياة، واستشارات السموم للممارسيين الصحيين و للمجتمع.

ويتلقى أخصائيو ” خط إنقاذ الحياة” المكالمات حيث يتم فرزها وتوجيهها للطبيب الاستشاري المناوب بحسب التخصص المطلوب وذلك لضمان الوصول إلى أفضل قرار طبي في زمن قياسي، إضافة إلى متابعة سير عملية نقل المرضى المقبولين حتى الوصول إلى المنشأة المنقول إليها .

ويضم فريق العمل الحالي عدد كبير من التخصصات الطبية التي تشمل 12 تخصص فرعي و دقيق ومسارات خاصة.

وقالت الصحة إن معدل خدمات خط إنقاذ الحياة يصل الى 70 الف اتصال يتم التجاوب معها سنويآ بينما يتم نقل اكثر من 18 الف حالة سنويآ الى المستشفيات التخصصية.

وقد بلغ مجموع الخدمات المقدمة من “خط إنقاذ الحياة” 66322 خدمة وذلك خلال عام 2021م فيما تم تسجيل 8192 متابعة لحالة المريض بعد 24 ساعة من تلقي الخدمة.

و بلغ إجمالي الإستشارات الحرجة 32246 إستشارة تم نقل 23590 منها كحالة إنقاذ حياة ، و8656 حالة تم متابعة علاجها في نفس المستشفى ، فيما بلغ إجمالي إستشارات السموم 34076 حالة ، منها 13761 حالة إستشارات سموم في المستشفيات ، و 20316 حالة سموم من المجتمع.

وفيما يتعلق بحالات خدمة الايكمو ( الأكسجة الغشائية خارج الجسم ) فقد بلغ إجمالي الإستشارات 550 حالة، منها 473 حالة تم متابعة علاجها في نفس المنشأة ، و 77 حالات تم نقلها إلى منشآت أخرى.