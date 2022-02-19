شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بشأن فوائد التمور في تعزيز القدرة الجنسية للرجال.. «الحبيب» يكشف مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، الدكتور عبدالرحمن الحبيب، مفاجأة حول ما يتردد بكثرة بين البعض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حول فوائد التمور في تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال.

وقال “الحبيب” في مقابلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”: إن هناك أوهامًا تُطرح على وسائل التواصل عن النخيل والتمور مثل “لما يقولك تريد أن تكون فحل للأنثى”، وكلها أوهام وغير صحيحة، مشيرًا إلى أن البعض منها قد يكون صحيحًا ولكنها تضيع وسط هذا الكم من الأوهام مثلها مثل ما يثار حول عادات غذائية أو كورونا.

وأشار المختص إلى أن الفوائد الحقيقة للتمور ضاعت بين الأوهام والخرافات المنتشرة، مطالبًا من يريد أن يأخذ المعلومة الصحيحة من المؤسسات الرسمية ثم المؤسسات المتخصصة.

وشدد على أن البعض يروي النخيل “يوم ورا يوم” بسبب نصيحة من أحد دعاة الاختصاص في هذا الأمر، ولكن هذا خطأ كبير جدًا في طريقة الري كونه يقلل الكمية والنوعية.