شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 عامًا من الكفاح.. وفاة «شومة العنزي» أشهر راعية إبل في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن نواف العنزي، أحد أقارب راعية الإبل الشهيرة “شومة العنزي” وفاتها اليوم السبت، بعد معاناة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال نواف العنزي – وهو أحد أقرباء الراحلة- عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” انتقلت الى رحمه الله تعالى الله شومه العنزي بعد معناه مع المرض الله يسكنها فسيح جناته الدعاء لها بالرحمه. انا لله وانا اليه راجعون” .

وكان نواف قد كشف عن حاجة شومة العنزي للتحويل إلى أحد مستشفيات الرياض، زاعمًا أن جميع المستشفيات رفضت حالتها.

فيما كانت نورة العنزي، ابنة شومة، نشرت منذ مطلع الشهر الجاري، سلسلة تغريدات تنشد بها الدعاء لوالدتها بالشفاء، موضحة أن والدتها أصيبت بفيروس “كورونا” المستجد.

وسادت حالة من الحزن بين رواد “تويتر” وشاركوا في هاشتاق باسمها، داعين لها بالرحمة والمغفرة، كما أعاد البعض نشر فيديوهات لها تتحدث عن كفاحها 30 عامًا في تربية الإبل ومدى حبها لعملها هذا كما أن لديها لسانًا فصيحًا في إلقاء الشعر عن الشجاعة وحب تربية الإبل.

واشتهرت شومة العنزي، وهي في التسعينيات من عمرها، باختيارها حياة الصحراء منذ ثلاثين عاما لرعاية إبلها، بعد وفاة زوجها واضطرارها لتحمل مسؤولية إعالة أبنائها.