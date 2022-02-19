شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطن بحوزته 50 كيلو من مخدر الحشيش مُخبأة في تجاويف مركبته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن مركز الضبط الأمني بالحريضة، تمكَّن من القبض على مواطن، بحوزته (50) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل تجاويف مركبته.

وأضاف أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.