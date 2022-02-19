شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تدعو سكان الرياض للحذر: أتربة تتسبب في شبه انعدام للرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم السبت، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، هطول أمطار متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية تتسبب في شبه انعدام الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة (الرياض ـ الزلفي ـ الغاط ـ المجمعة ـ شقراء).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، صباح يوم الأحد في تمام الساعة الثالثة صباحا.