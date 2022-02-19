شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يضبط عددًا من المتورطين بأعمال إجرامية وتشكيل عصابات ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، ضبط عدد من المتورطين في أعمال إجرامية وعناصر بعصابات مسلحة بأنحاء متفرقة من الأراضى اللبنانية وخصوصًا فى العاصمة بيروت ومحافظة الشمال.

وأوضح أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على شخص في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت لتعاطيه المخدرات، وإقدامه على سرقة أسلاك كهربائية من أكثر من ثلاثين محطة؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق، كما قام بسرقة لوحات حديدية تخص وزارة الأشغال، وكان قد أقدم في وقت سابق على سرقة العملات المعدنية الموجودة في عدادات الوقوف المثبة في شوارع بيروت.



وضبطت مديرية المخابرات أيضًا في منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مواطنًا لإطلاقه النار باتجاه أحد الأشخاص ما أدى إلى إصابته، وقيامه بأعمال نصب واحتيال وتزوير وصرف تشيكات من دون رصيد، وقد ضُبِط بحوزته مسدس حربي.



وفي السياق ذاته، ألقت مديرية المخابرات القبض على 6 أشخاص في مناطق البترون ومجدليا ــــ زغرتا والبداوي شمالي البلاد، كانوا ظهروا في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يطلقون النار من أسلحة حربية، حيث أكد الجيش أن المتهمين يشكلون عصابات، وشاركوا في إشكالات وقعت في أوقات سابقة.



كما أوقفت دورية من المخابرات في طرابلس مواطنًا مطلوبًا لافتعاله العديد من الخلافات في المدينة وإقدامه خلالها على إطلاق نار ورمي قنابل يدوية وحرق منازل ومحال تجارية، كما يفرض إتاوات على أصحاب البسطات والمحال.



على صعيد متصل، قامت قوة من الجيش بمداهمة منزل مواطن في ببنين بعكار شمالي البلاد، وألقت القبض عليه بسبب ضلوعه في عمليات السرقة التي نفذتها عصابة معروفة بـ(الأكي) والتي تم توقيف أفرادها في وقت سابق، وقد ضبطت القوة ثمانية قطع كهربائية مسروقة.



كما ألقت قوة من الجيش اللبناني خلال مداهمة في منطقة عزقي بالضنية شمالي البلاد 3 أشخاص مطلوبين وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر.