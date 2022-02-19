شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: مشاركتى فى القمة الإفريقية الأوروبية كانت فرصة لتوضيح حقيقة الوضع فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن مشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية كانت فرصة لتوضيح حقيقة الوضع فى بلاده، وقال سعيد - فى فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على الفيس بوك خلال لقائه مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن اليوم/ السبت /- إن مشاركته في القمة الافريقية الأوروبية التي انعقدت ببروكسل اليومين الماضيين، كانت فرصة لكي يبين لقادة الدول حقيقة الوضع في تونس، متهما معارضيه بالترويج للمغالطات.



وأضاف انه أوضح لقادة الدول أسباب اتخاذه للإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي، موضحا أن إنشاء مجلس أعلى مؤقت للقضاء هدفه تحقيق المساواة في العدالة أمام جميع التونسيين.



وجدد سعيد انتقاده للمعارضة وخاصة تلك التي كانت تعارض الأطراف التي حكمت تونس بعد انتخابات 2011 وهي اليوم متحالفة معها، قائلا "يخالون الدولة غنيمة فعلى أي قدم يرقصون".



وشدد سعيد عزمه تحقيق آمال الشعب التونسي في العمل والحرية والكرامة، َهي شعارات رفعت خلال الثورة، والعمل من أجل استرجاع الأموال المنهوبة.

في سياق آخر ، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس الوزراء سير العمل الحكومي خلال الفترة الماضية.



وذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان اليوم السبت- أنه تم خلال اللقاء بقصر قرطاج بحث تحديد الأولويات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة.