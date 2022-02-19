شكرا لقرائتكم خبر عن جرعات ⁧لقاح كورونا⁩ المعطاة في المملكة تتجاوز 60.1 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت بيانات وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد جرعات ⁧لقاح كورونا⁩ المعطاة في المملكة إلى إلى 60,131,938 جرعة، بينها 10.2 مليون جرعة منشطة مليون جرعة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (997) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (1928) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (709,420) حالة ولله الحمد.