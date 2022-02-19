شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطنَيْن بحوزتهما (21,350) قرصًا من مادة الإمفيتامين والحشيش وسلاح وطلقات حية بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (21,350) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدِّر، وحشيش مخدِّر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وسلاح وطلقات حية وممنوعات، بحوزة مواطنَين بمنطقة الجوف.

وأضاف أنها كانت مخبأة داخل مركبتهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.