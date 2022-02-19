شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تعلن القبض على قيادى فى تنظيم "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم /السبت/، إلقاء القبض على قيادى فى تنظيم "داعش" يدعى محمد وهبى فارس الشجيرى المُكنى "أبو أحمد"، وهو المنسق العام بين ما يسمى بولاية الجنوب وولاية كردستان فى التنظيم الإرهابى.

وقال رسول - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن عملية القبض على الشجيرى جاءت "بعد أن تمت عملية مراقبة هذا الارهابى من قبل رجالنا والمديرية العامة لمكافحة الإرهاب فى أربيل" عاصمة إقليم كردستان شمالى العراق.

وأشار الناطق - فى معرض إعلانه عن اعتقال الشجيرى - إلى أن عمليات مشتركة كانت انطلقت لمُلاحقة المطلوبين والهاربين ممن ينتمون لبقايا عصابات داعـش الإرهابية والمسجلين في قواعد بيانات الأجهزة الأمنية والذين زور بعضهم هويات رسمية وغير من جلدته للهروب من قبضة العدالة.

وأوضح أن العمليات المشتركة جاءت استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المُسلحة مصطفى الكاظمي، وبعد الزيارة "المُثمرة" التي أجراها رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي إلى أجهزة الأمن في اقليم كُردستان العراق، حيث جرى العمل على تعزيز "التنسيق المُشترك وتبادل المعلومات الدقيقة" بين استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الاستخباراتية في الإقليم.