شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن العثور على مقرات وعبوات ناسفة تابعة لداعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، العثور على مقرات لتنظيم داعش الارهابى فى وادى الشاى بمحافظة كركوك.

وقال رسول ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن قوات أمنية مشتركة شرعت في تنفيذ عملية تفتيش في وادى الشاى، نتج عنها العثور على مقرات وعبوات ناسفة تابعة لعناصر التنظيم الإرهابى.

وأشار إلى أنه تم معالجة المواد المتفجرة من قبل القوات المختصة .