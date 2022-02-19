شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سيول عارمة واحتجاز مركبة عمال في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت منطقة تبوك، وتحديدا في مدينة حقل، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة وجريان لسيول الوادي الجديد.

ووثق مقطع فيديو متداول، نشره حساب “طقس العرب” في “تويتر”، احتجاز مركبة عمال وسط سيول الوادي الجديد، وترجلوا منها بعد احتجاز المركبة وسط السيل.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، بريدة، الرياض والشرقية تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف) والمدينة المنورة.