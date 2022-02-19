شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: التحالف في اليمن يستخدم نفس معايير الناتو في حماية المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان إن وقف إطلاق النار هو الأساس من أجل حماية المدنيين في اليمن

وأضاف وزير الخارجية، خلال مشاركته مؤتمر ميونيخ للأمن، أن التحالف في اليمن يستخدم نفس معايير الناتو في حماية المدنيين.

وتابع وزير الخارجية أن ضربات تحالف دعم الشرعية الجوية تضمن حماية المدنيين.

وأضاف وزير الخارجية “نأمل أن يضع الحوثيون مصلحة اليمن قبل مصلحة أي طرف خارجي نسعى لإيجاد حل للنزاع في اليمن