شكرا لقرائتكم خبر عن مختص في الأمن السيبراني: أكثر عمليات النصب تأتي من الخارج لعدة أسباب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المختص في الأمن السيبراني المهندس سعد القرني، أن أكثر عمليات النصب والاحتيال تأتي من الجهات الخارجية لعدم وجود نظام قانوني ومساءلات تمنع المحتالين.

وقال القرني، لـ”نشرة النهار” على قناة “الإخبارية” : “إن المحتالين يتكيفون مع أي أنظمة أو لوائح أو أحداث جديدة وينفذون سيناريوهات جديدة للاحتيال”.

واستشهد المهندس سعد القرني في ذلك بطرق احتيال ظهرت مع جائحة كورونا، والاحتيال المالي باستهداف التطبيقات البنكية.