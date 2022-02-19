شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تضبط 26 مهاجرا غير شرعى بينهم" إرهابى" حاولوا عبور الحدود بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت القوات التابعة لوزارة الداخلية التونسية من ضبط 26 مهاجرا غير شرعي، بينهم إرهابي، حاولوا عبور الحدود بطريقة غير شرعية عبر الحدود البحرية .

وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم /السبت/ - أن قوات الحرس الوطني بصفاقس تمكنت من ضبط شاحنة على متنها 21 مهاجرا غير شرعي مختبئين داخل حمولة "تبن" ، تبيّن أنّهم يعتزمون عبور الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية ، موضحة أن قوات مصلحة الحماية من الإرهاب بالحرس الوطني بالمهديّة القت القبض على شخص مبلغ عنه أمنيا حاول عبور الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية .

وأضافت أن قوات الحرس البحري بالميناء التّجارى بولاية تونس ضبطت ثلاث مهاجرين غير شرعيين، بصدد التّسلل إلى أحد البواخر التّجارية لاجتياز الحدود البحريّة خلسة، مشيرة إلى أنه تم ضبط منظّم عمليّات هجرة غير شرعية بولاية نابل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم إلى النيابة العامة.