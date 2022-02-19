شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يطلب من الادعاء العام منع وزير المالية على علاوى من السفر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب مجلس النواب العراقى، اليوم السبت، من الادعاء العام منع وزير المالية على علاوى من السفر، ووفقا لوثيقة صدرت عن مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملى، فقد طلب المجلس رسميا منع وزير المالية من السفر بسبب وجود "مخالفات مالية وقانونية"، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
واتهم الزاملي فى وقت سابق من اليوم، وزير المالية "بنقل تجاربه الخاسرة للشركات التى أدارها في بريطانيا إلى العراق، وبأنه لم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم في ارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".
واليوم السبت، عقد مجلس النواب العراقى، اجتماعا برئاسة حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس المجلس لمناقشة واقع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ونائبه وعدد من المسؤولين في البنك الاجتماع، بينما قاطع وزير المالية علي علاوي ووزارته الاجتماع.
فيما توعد الزاملي في كلمة له خلال بدء الاجتماع وزير المالية باستجوابه تحت قبة البرلمان، وإصدار قرار يقضي بمنع سفره خارج العراق.
يذكر أن البنك المركزى العراقى اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.
ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.