شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يطلب من الادعاء العام منع وزير المالية على علاوى من السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مجلس النواب العراقى، اليوم السبت، من الادعاء العام منع وزير المالية على علاوى من السفر، ووفقا لوثيقة صدرت عن مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملى، فقد طلب المجلس رسميا منع وزير المالية من السفر بسبب وجود "مخالفات مالية وقانونية"، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

واتهم الزاملي فى وقت سابق من اليوم، وزير المالية "بنقل تجاربه الخاسرة للشركات التى أدارها في بريطانيا إلى العراق، وبأنه لم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم في ارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".