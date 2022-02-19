شكرا لقرائتكم خبر عن "القبس": ترشيح أحمد النواف لتولى حقيبة «الدفاع» نائبًا لرئيس وزراء الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى ترشيح نائب رئيس الحرس الوطنى بالكويت فريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف لتولى حقيبة وزارة الدفاع الكويتية خلفًا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلى الذى تقدم ــ الأربعاء الماضى ــ باستقالته مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، وأُعلن قبول استقالتيهما رسميًا أول من أمس. وفق القبس.

وأكدت مصادر مطلعة، وفق الصحيفة الكويتية، أن الشيخين رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، وعبدالله النواف كانا ضمن الترشيحات لتولى حقيبة الدفاع، إلا أن الشيخ احمد النواف هو الاقرب لتولى الحقيبة.

وفيما يتعلق بحقيبة وزارة الداخلية، قالت المصادر أن الترشيحات تدور حول اسمين من الأسرة الحاكمة لتوليها خلفًا للمنصور، لكن الأمر لم يُحسم بعد لاختيار أحد منهما.

وكان مركز التواصل الكويتى والناطق باسم الحكومة الكويتية، قد أعلن الخميس الماضى صدور مرسوم أميرى بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلى الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم- فى بيان على صفحة التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه صدر مرسوم أميرى بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، كما تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس بحقيبة الداخلية بالوكالة.