شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى وميقاتى يناقشان مساعى فرنسا لدعم لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان اليوم خلال مشاركتهما في مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا، وفق بيان للحكومة اللبنانية.

وقد جرى خلال الاجتماع عرض العلاقات اللبنانية - الفرنسية ومساعي باريس لدعم لبنان في كل القطاعات.

كما تم الاتفاق على استكمال البحث خلال الزيارة المرتقبة للودريان الى لبنان قريبا جدا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد سبق أن استقبل رئيس الوزراء اللبناني في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، لبحث الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان، والإصلاحات الواجب تطبيقها للخروج منها.

وقال الرئيس ماكرون إن باريس ستواصل دعم لبنان، وبعدما كرر انتقادات سابقة وجّهها للطبقة السياسية في لبنان قال إنه ينبغي على الحكومة الجديدة اتخاذ إجراءات إصلاح عاجلة، مضيفا أن إصلاح النظام المالي والمصرفي في لبنان يمكن تحقيقه.