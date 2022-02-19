شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة.. أمطار ورياح نشطة تستمر لعدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها لأهالي منطقة مكة المكرمة، بشأن حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة الجوية، استمرار هطول الأمطار خفيفة إلى متوسطة، مع ارتفاع الأمواج ونشاط في الرياح السطحية التي تتسبب في تدني مستوى الرؤية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، بريدة، الرياض والشرقية تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف) والمدينة المنورة.