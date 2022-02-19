شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يكشف ملابسات حادثة دهس مواطنة في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن إدارة مرور منطقة الباحة باشرتحادث دهس مواطنةمن قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع. وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم نقل المواطنة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه تم القبض على قائد المركبة وإحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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