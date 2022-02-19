شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: ضبط 3 عناصر تكفيرية فى طريقهم للانضمام إلى جماعة إرهابية غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية ضبط 3 عناصر تكفيرية كانت تعتزم التوجه للمرتفعات الغربية بالبلاد للانضمام إلى عناصر إرهابية هناك.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أنها "ضبطت عنصرا تكفيريا كان يعتزم التوجه للمرتفعات الغربية بتونس للانضمام إلى عناصر إرهابية هناك، ومن خلال استجوابه تم إيقاف عنصرين آخرين كانا على علم مسبق بمخططه ويعتزمان الالتحاق به".

وأضافت أن "عملية الضبط تمت من خلال تنسيق مشترك بين الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم، والإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة، والنيابة العامة لمكافحة الإرهاب".