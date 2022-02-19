شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم المملكة.. هذه الدول الأكثر إدمانا على الأجهزة الذكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشفت دراسة حديثة عن الدول التي لديها أعلى معدلات إدمان للهواتف الذكية، حيث تصدر قائمة أكثر الدول إدمانا للهواتف الذكية الصين والمملكة وماليزيا، بينما تذيلت ألمانيا وفرنسا القائمة.

واستخدم الباحثون في جامعة ماكغيل الكندية بيانات عن استخدام الهواتف الذكية بين عامي 2014 و2020 من ما يقرب من 34 ألف مشارك في 24 دولة حول العالم.

واحتلت بريطانيا المرتبة 16 فقط من بين 24 دولة، بينما كانت أمريكا في المركز الـ18.

وتراوحت أعمار المشاركين من 15 إلى 35 عاما، على الرغم من أن متوسط ​​العمر الإجمالي كان 28.8 عاما، بينما كان معظم المشاركين من الإناث بنسبة 60 في المئة.

وحدد الباحثون لكل دولة درجة لاستخدام الهاتف الذكي المثير للمشاكل، والتي تتراوح من 10 إلى 60، واحتلت الصين المرتبة الأعلى برصيد 36 من أصل 60، بينما جاءت المملكة في المركز الثاني برصيد 35 من أصل 60.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى، أنه “نظرا لأن المؤسسات تتبع مقاييس موضوعية مثل ملكية الهواتف الذكية ووقت الشاشة، فمن المهم أيضا تقييم الجوانب الذاتية والعواقب النفسية لهذا الانتشار”.