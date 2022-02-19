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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه سكان الجوف: أمطار ورياح سطحية تحد من مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم السبت، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة الجوف خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة مع نشاط في رياح سطحية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة (أبو عجرم ـ القريات ـ دومة الجندل ـ سكاكا ـ طبرجل).
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، صباح يوم الأحد في تمام الساعة الثانية صباحا.
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