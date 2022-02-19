نصائح لا تعرفها لمواجهة انخفاض نسبة السكر في الدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أوردت بوابة "الاستعلامات الصحية" الألمانية أن انخفاض السكر في الدم يعني أن مستواه أقل من 3.3 ملي مول/لتر، 60 مغم/ديسيلتر.



وأوضحت البوابة أن انخفاض نسبة السكر في الدم يحدث لدى الذين يتناولون الأنسولين أو بعض الأقراص الخافضة على سبيل المثال بعد مجهود بدني شديد أو تناول القليل جداً من الطعام.

وتتمثل الأعراض في سرعة ضربات القلب والعرق البارد وشحوب البشرة والرعشة والجوع الشديد والصداع الشديد وضعف التركيز والعصبية والقلق والتشوش الذهني.

وقد يؤدي الانخفاض الشديد إلى فقدان الوعي ويشكل خطراً على الحياة.

ولمواجهته على المرضى تناول شيء ما بسرعة مثل سكر العنب الغلوكوز، أو شرب ليمونادة محلاة بالسكر.

ولتجنب نقص سكر الدم الحاد، غالباً ما يكون لدى المصابين به من النوع 1 حقنة مملوءة بهرمون "الغلوكاغون" للطوارئ ليضمن إطلاق الكبد للسكر في الدم.

وعند الانخفاض بشكل متكرر من الضروري إبلاغ الطبيب، فقد يكون من المفيد بعد ذلك تعديل نمط الحياة أو الدواء.