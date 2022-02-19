شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإفتاء في فلسطين: ما يحدث في الشيخ جراح "تطهير عرقي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم السبت، إن تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وإقدام المستوطنين على إلقاء الحجارة تجاه منازل السكان، والشتم والاستفزاز، ورش غاز الفلفل، وإغلاق شوارع الحي وأزقته هو عملية تطهير عرقي بحق السكان الأصليين، بهدف إحلال المستوطنين مكانهم بقوة السلاح.

وحذر المجلس - في بيان صحفي - من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تؤجج الصراع في المنطقة برمتها، مثمنا شجاعة أهالي حي الشيخ جراح وصمودهم في وجه الغطرسة الاحتلالية، داعيا الأحرار جميعهم إلى الوقوف إلى جانبهم لمواجهة مخططات الاحتلال في المدينة المقدسة التي يسعى من ورائها لتفريغها من ساكنيها.

وندد باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية، ومصادقة سلطات الاحتلال على تخصيص قرابة 35 مليون دولار لتهويد ساحة البراق، تحت مسمّى "التطوير"، في الوقت الذي شهدت فيه مصليات المسجد الأقصى المبارك تدفق مياه الأمطار بسبب منع أعمال التّرميم في المسجد.

وشدّد المجلس على أن المسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي هما للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونهما.

وطالب المجلس الهيئات والمنظمات المحلية والدولية جميعها، إلى ضرورة التدخل لوقف هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، منتقداً السكوت عنها، ما أعطى الاحتلال الضوء الأخضر ليستمر في عدوانه ويصعّده.