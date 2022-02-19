شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمحافظة مأرب شمال شرقي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، بدعم من التحالف العربي ورجال القبائل، من تحرير مناطق جديدة شرق مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.



ونقلت قناة "اليمن الإخبارية" اليوم السبت، عن مصادر بالجيش اليمني - لم تسمها - أن قوات الجيش الوطني، مدعومة برجال القبائل، شنت هجمات مباغتة على مواقع المليشيات الحوثية شرقي مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب.



وأضافت المصادر أن الهجمات أدت إلى اندلاع معارك ضارية بين الجانبين، تركز أغلبها في جبهتي الردهة، وأم ريش على المحور الصحراوي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.



بدورها، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتعزيزات المليشيات على امتداد جبهات جنوب وغرب مأرب، وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن شن 18 غارة جوية، أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية، وخسائر بشرية بصفوف مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب وحجة.