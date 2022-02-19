شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الجزائرية": مقتل 7 إرهابيين في عملية عسكرية بشمال شرقي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، مقتل 7 إرهابيين في عملية بحث وتمشيط عسكرية بشمال شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، ومواصلة جهود الجيش لاجتثاث هذه الآفة، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إليها، تم القضاء على 7 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار ببلدية بني زيد بولاية سكيكدة، بشمال شرقي الجزائر".

وبحسب البيان، أسفرت هذه العملية العسكرية، التي لم تزل متواصلة، عن ضبط 6 بنادق من نوع "كلاشنيكوف"، بالإضافة إلى بندقية بمنظار وكميات كبيرة من الذخيرة وأجهزة اتصال.

وأضافت أن "هذه العملية جاءت لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش، وتؤكد على مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد، وكذلك عزم القوات المسلحة على تعقب هؤلاء المجرمين، والقضاء عليهم أين ما وجدوا عبر كامل الأراضي الجزائرية".