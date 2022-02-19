شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 فى تفجير انتحارى بمحافظة هيران الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام صومالية، إن انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا فجّر نفسه ظهر اليوم السبت، فى مطعم بمدينة "بلدوين" بمحافظة هيران، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفاد وكالة الأنباء الصومالية أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات الواقعة في المدينة، وأوضح مصدر طبي أن حصيلة القتلى عشرة أشخاص، والجرحى 15 آخرون.

من ناحية أخرى، قُتل أربعة إرهابيين من مليشيا "الشباب" الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة؛ في عملية للقوات المسلحة الصومالية، والقوات المحلية لولاية "جوبالاند" الإقليمية، الواقعة جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، عن القوات الخاصة الصومالية القول: إن 6 من العناصر الإرهابية تعرضت لإصابات متفاوتة خلال العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن العملية جاءت استجابة لمطالب "الرعاة " الذين عانوا في الآونة الأخيرة من الاعتداءات الإرهابية في المناطق الريفية بجنوب البلاد.