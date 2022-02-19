شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال وبرنامج الأغذية العالمي يبحثان توفير الإغاثة للمتضررين من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالي بولاية جوبالاند الإقليمية عبدي عبدي أحمد، اليوم السبت، مع ممثل برنامج الأغذية العالمي في الصومال الخضر دلوم، ملف توفير الإغاثة للمتضررين من الجفاف.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أنه تم - خلال اللقاء - مناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين، والعمل على تقديم الدعم للأسر المنكوبة جراء المجاعة.

كان رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي قد أعلن، في نوفمبر الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، بسبب الجفاف الذي ضرب بعض المناطق في اجتماع استئنائي لمجلس الوزراء، داعيا المواطنين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع لإغاثة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف.