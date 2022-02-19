شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. الأقمار الصناعية تلتقط صورة لبدء حالة غير عادية في المملكة تحدث خلال هذه الساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

التقطت الأقمار الاصطناعية، صورة توثق بدء حالة غير عادية على عدة مناطق بالمملكة، تستدعي التحذير منها، حيث أظهرت الصورة بدء تشكل لموجات جديدة من الغبار إلى الغرب والشمال من منطقة الرياض، تشمل كل من الدوادمي وشقراء والمجمعة، إضافة لحفر الباطن وجنوب القصيم.

وحسب “طقس العرب”، تُشير التوقعات إلى احتمالية تزايد تأثير الغبار خلال الساعات القادمة من نهار اليوم السبت، وسط توقعات بتجدد الموجات الغبارية يوم الأحد في مناطق واسعة.

في السياق ذاته نشر أحد المواطنين، مقطع فيديو تعرض طريق الرياض – حوطة بني تميم لعواصف رملية تسبب حالياً بانعدام في مدى الرؤية الأفقية وإعاقة حركة المركبات على الطريق.

يُذكر أن أجزاء واسعة من المملكة ستتعرض خلال الساعات القادمة لنشاط كبير في سرعة الرياح، سيعمل على توسع الموجات الغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية بمناطق واسعة.