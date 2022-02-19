شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء على الهواء.. لقاء مؤثر بين مواطن وطبيب أنقذ ذراعه من البتر بعدما عجز أطباء أجانب عن مداواته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فاجأ الطبيب عبدالعزيز العماري، المواطن الشاب سليمان الشبرمي خلال مداخلة هاتفية على الهواء عبر قناة “روتانا خليجية”، والذي كان قد أنقذ ذراع الشاب من البتر قبل 18 عامًا عندما تعرض لحادث، وعجز أطباء أجانب عن مداواته وإصرارهم على البتر.

وقال “الشبرمي” خلال ظهوره ببرنامج “يا هلا”، إن الأطباء في حايل كانوا مصرين على قطع ذراعه المتضرر من الحادث، إلا أن والده رفض بشكل كبير.

وأضاف: “جيت مستشفى الملك فهد، واستقبلوني أطباء أجانب أيدوا فكرة البتر، ودكتور واحد سعودي، ضحك وقال حرام عليهم ليش يبترونه، وهو الطبيب عبد العزيز العماري”.

وأكمل: “الدكتور عبد العزيز قال هذه حالة عادية جدًا، وأنا بإذن الله قادر أرجع اليد مثل ما كانت”.

وأشار الشاب إلى أن الطبيب كان يحاول طمأنته بشكل مستمر، معلقًا: “كان يجيني الصبح فقط، ابدأ يومي به، وكامل يومي يكون جدًا جميل، قال لي إنك هزمت الموت، وقتها حسيت إني سويت وأنجزت شيئ”.

وتأثر سليمان على الهواء باكيًا، بعدما شارك الدكتور عبد العزيز العماري بمداخلة هاتفية لبرنامج “يا هلا”، حيث أعرب الطبيب عن سعادته بالحال التي وصل لها الشاب.

وقال “العماري”: “مبسوط إني أشوفه قدامي مليان بالحياة وناجح، الله يعطيه الصحة والعافية، أول ما شفته، كان عنده ثقة وتفائل”.

وأكمل: “أنا تحملت المسئولية بالكامل، لأني احترمت رغبة سليمان، وكان في إمكانية لعلاجه وقررنا نرجع يده ونتفائل بالخير”، ليرد عليه سليمان: “لو أجلس العمر كامل أشكرك، ما أوفيك حقك نهائيًا”.