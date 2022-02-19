شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، بريدة، الرياض والشرقية تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل و الصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ( الطائف ) والمدينة المنورة.

و أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج