ما هي البدائل الصحية للعسل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

هناك عدة أسباب وراء رغبة الشخص في استبدال العسل بأشياء أخرى، كالحساسية الغذائية، وتبني أسلوب غذائي نباتي يعتمد على أطعمة لا تنتجها الحيوانات، إضافة إلى أن معظم العسل الذي نحصل عليه عادة ما يكون ممزوجاً بالسكر أو مغشوشاَ.



إليك بعض البدائل الصحية للعسل التي تحتوي على عناصر غذائية كثيرة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

شراب القيقب

شراب طبيعي يتم جمعه من أشجار القيقب. يحتوي هذا الشراب على نسبة منخفضة من الفركتوز، مما يجعله خياراً صحياً. كما أنه مصدر كبير للزنك والمنغنيز، وهو عنصر غذائي يعزز قوة العظام ويحافظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية.

شراب شعير الأرز

بديل صحي آخر للعسل، وهو مُحلي طبيعي. يتكون هذا الشراب من الأرز المطبوخ المخمر لتحويل النشويات إلى سكريات. يميل شراب الأرز إلى الحصول على نكهة البندق لذا من المهم توخي الحذر عند إضافته إلى وصفات معينة. لا يعتبر خياراً آمناَ لمرضى السكر.

رحيق الصبار

مشتق من نبات الصبار، هذا الرحيق حلو للغاية. عند استبدال العسل بهذا الرحيق، تأكد من تخفيف السائل بنسبة 25-30 ٪. تأكد أيضًا من تقليل درجة حرارة الطهي بحيث لا يتحول إلى اللون البني بسرعة كبيرة. يعتبر رحيق الصبار أيضًا خيارًا رائعًا لمرضى السكر.

شراب الشعير

يستخدم شراب الشعير ليحل محل دبس السكر، وهو أيضًا بديل رائع للعسل. تم استخدام هذا الشراب كشراب طبيعي لعدة قرون وهو مصنوع من الشعير المنقوع. إنه غني بالألياف الغذائية، مما يحسن البكتيريا النافعة في الأمعاء. كما أن هذا الشراب غني بالمعادن والفيتامينات مما يجعله بديلًا صحيًا للعسل.

دبس السكر

شراب غامق تتم صناعته أثناء عملية صنع السكر، وهو سميك القوام. تأكد من استخدام دبس السكر الفاتح لأنه أكثر فائدة. كما أن دبس السكر غني بالفيتامينات والمعادن ويحتوي على مضادات أكسدة أكثر من العسل.